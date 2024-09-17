Zbogar: BM, Filistin'e Umut Olmalı

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Slovenya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, BM Genel Kurulu'nun, Filistin halkına umut olması gerektiğini söyledi.

Zbogar, BM Genel Kurulu'nda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin düzenlenen acil oturumda konuştu.

Uluslararası hukukun çıkar çatışması içerisinde tek güvenlik ağı olduğunu belirten Zbogar, "Her ülke dış politika önceliği olarak uluslararası hukuka saygı göstermeli. Uluslararası hukuk ancak hepimiz yan yana durursak güvenlik ağını oluşturabilir." dedi.

Zbogar, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen acil oturumu memnuniyetle karşıladıklarına işaret ederek, "Slovenya uluslararası hukukla tutarlı davranılmasını destekliyor. Adalet olmadan barış olamaz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) işgalin hukuka aykırı olduğu yönünde karar aldığını anımsatan Zbogar, Filistin'in sunduğu karar tasarısını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Karar tasarısının amacının net olduğunu kaydeden Zbogar, "Amaç işgalin sona erdirilmesi. Uluslararası hukukta çifte standarda yer olmamalı." diye konuştu.

Zbogar, " Gazze'de acı çeken insanlar ve Batı Şeria'da 'kaynayan' durum göz önüne alındığında BM Genel Kurulu, Filistin halkına umut olmalı." dedi.

Karar tasarısı

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, mayıs ayında BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kazandığı ilave hakların ardından, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen ilk karar tasarısını sunmuştu.

İsrail'in UAD kararları uyarınca işgale son vermesinin talep edilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenilen karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı da telafi etmesi gerektiğine işaret ediliyor.

Karar tasarısında, bu bağlamda "tüm üye ülkelerden uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini" yerine getirmeleri istenilerek, Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeleri, İsrail'in oluşturduğu yasa dışı durumu kabul etmemeleri, İsrail'e yardım etmemeleri ve gerekli yaptırımları uygulamaları talep ediliyor.