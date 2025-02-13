Zelenskiy: Avrupa Müzakerelerde Olmalı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi yönünde düzenlenecek olası müzakerelerde Avrupa'nın da masaya oturması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'da iki nükleer ünitesinin daha inşa edileceği Hmelnitski Nükleer Santrali'nde incelemelerde bulundu.

Nükleer santraldeki inşaat sürecini incelemesinin ardından gazetecilere konuşan Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için Trump'ın önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ardından ise kendisine telefon açmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Zelenskiy, Ukrayna meselesinin Trump için öncellikli olduğuna inandığını kaydetti.

Zelenskiy, konuşmasında, "(Trump) görüşmede Putin ve Rusya'nın öncelikli olduğunu söylemedi. Bugün bu sözlere güveniyoruz." ifadesini kullandı.

"Trump, önce benimle bir araya gelmeli"

Zelenskiy, önce Trump ile bir araya gelerek Rusya'nın "durdurulmasına" ilişkin yöntemlerin netleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, ancak bundan sonra Rusya ile görüşmelerin yapılmasının etkili olabileceğini savundu.

Savaşın başından beri Avrupa ülkelerinden büyük destek aldıklarına dikkati çeken Zelenskiy, "Avrupalıların da müzakere masasında olması gerektiğine inanıyorum, çünkü biz Avrupa'nın bir parçasıyız ve kesinlikle Avrupa Birliği'nin bir parçası olacağız." şeklinde konuştu.

Artık "Normandiya" ve "Minsk" formatı gibi müzakarelere dönmek istemediklerini vurgulayan Zelenskiy, Avrupa ülkelerinin müzakareye katılmalarının önemli olduğunu söyledi.

Putin'in sadece ABD ile masaya oturmakla ilgilendiğini savunan Zelenskiy, "Bugün, asıl mesele, her şeyin Putin'in planına göre gitmemesidir, çünkü o, müzakerelerin ABD ile ikili olmasını istiyor. Biz, bağımsız bir ülke olarak, biz olmadan hiçbir anlaşmayı kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Trump'ın, telefon görüşmesi sırasında Ukrayna'da savaş devam ederken devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması konusunu dile getirmediği için konuyu ele almadıklarını da aktardı.

"Trump, Putin'i kolayca ikna edemez" vurgusu

Müzakereler konusunda Putin'e güvenmediğini kaydeden Zelenskiy, Trump'ın, savaşı adil bir şekilde sonlandırması konusunda Putin'i "kolayca" ikna edebilmesine inanmadığını belirtti.

Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde bitmesi için Ukrayna'nın NATO üyeliği veya nükleer silahı gibi caydırıcılık imkanlarına sahip olması gerektiğini söyledi.

Ülkesinde barış gücü birliklerinin konuşlandırılması durumunda bu askerlerin sayısının en az 100 bin olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, konu hakkında yarın başlayacak olan Münih Güvenlik Konferansı'nda da görüşmeler yapacağını aktardı.

Dün Kiev'de temaslarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, görüşmede Avrupa'nın da güvenlik konularını ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları sürdürmesi durumunda Avrupa ülkeleri ve burada konuşlandırılmış ABD'li askerlerin de tehlikede olabileceği konusunda Bessent ile görüşlerini paylaştığını ifade ederek, bu durumda ABD ordusunun da savaşmak zoruna kalabileceğini kaydetti.