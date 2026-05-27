Zelenskiy'den Kurban Bayramı Mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kurban Bayramı vesilesiyle Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce tebrik mesajı paylaştı.

Zelenskiy sosyal medya hesabından 3 dilde yazılı açıklama yaparak Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramın her eve huzur, bereket ve kalıcı barış getirmesini dilediğini ifade eden Zelenskiy şunları kaydetti:

"Ukrayna olarak, mümkün olduğunca fazla ailenin bu yıl Kurban Bayramı'nı güven içinde geçirebilmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Hayatı burada, Ukrayna'da ve Avrupa'da korurken, aynı zamanda Orta Doğu'da, Körfez bölgesinde ve Güney Kafkasya'daki dost ve müttefik ülkelerde de yaşamın korunmasına destek oluyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde korku ve güvensizlik insanların hayatına hakim olmamalıdır."

Rusya'nın 2014'te ülkesine yönelik savaş başlattığını belirten Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Kırım'ı da unutmuyoruz. Ülkemizi ve halkımızı destekleyen, Rus işgaline karşı duran ve insanlarımızın Rus esaretinden kurtarılması için katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Rusya tarafından alıkonulan Kırımlı siyasi tutsakları da unutmadık, onları yeniden evlerine, Ukrayna'ya kavuşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Özgür dünyanın da bugün hürriyetinden mahrum bırakılan insanları unutmaması büyük önem taşıyor. Bu bayramın tüm iyi yüreklere umut ve güç getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun."