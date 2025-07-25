Zelenskiy: Liderler Toplantısı Şart - Son Dakika
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Zelenskiy: Liderler Toplantısı Şart

25.07.2025 14:21
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Rusya ile liderler düzeyinde görüşme önerdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona ermesi için liderler düzeyinde görüşme yapılması gerektiğini belirterek, "Şimdi Ruslar bizimle bu konuyu konuşmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da iki gün önce düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı ve diğer gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna müzakere heyeti ile toplantı düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, İstanbul görüşmeleri hakkında kendisine bir raporun sunulduğunu aktardı.

Türkiye'deki görüşmelerde Rusya ile yeni takasların yapılması üzerinde anlaştıklarını anımsatan Zelenskiy, "Daha fazla takas konusunda anlaşmalar var, umarım daha fazla askerimizi esaretten geri getirebiliriz. 1200 askerin geri döneceğine dair bir anlaşma var." diye konuştu.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için İstanbul'da Rus tarafına liderler düzeyinde bir toplantının yapılmasını önerdiklerini de hatırlatarak şunları kaydetti:

"Savaşın sona ermesine ihtiyacımız var ki bu muhtemelen liderlerin bir araya gelmesiyle başlayacak. Onlarla başka türlü olmaz. Liderler düzeyinde bir toplantı gündemine ihtiyacımız var. Mesele şu ki biz bu konuyu her zaman kamuoyuna duyuruyoruz. Şimdi Ruslar bizimle bu konuyu konuşmaya başladı. Bu, bir tür toplantı formatına doğru bir adım."

Ukrayna, sivil takası için çalışmalar yapıyor

Zelenskiy konuşmasında, aynı zamanda Rusya'da bulunan Ukraynalı sivilleri takas etme sürecini başlatmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Takas için ilgili listeleri oluşturduklarını aktaran Zelenskiy, "Bunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bunlar siviller, siyasi tutuklular ve gazeteciler. Siviller serbest bırakılmalı. Bu nedenle, listeler için hem bizim hem de onların (Rusya) tarafında bir format arıyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında cephedeki gelişmelere de değinen Zelenskiy, ülkesinin Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehri yönünde en yoğun çatışmaların yaşandığını, Rusların şehre yönelik ilerleme girişimlerinin defalarca geri püskürtüldüğünü söyledi.

Zelenskiy, Rus ordusunun son dönemlerde cephe hattında "ciddi" bir ilerleme kaydetmediğini belirterek, "Onlar (Ruslar) ilerlemiyor. Oradaki adamlarımız (Ukraynalı askerler) için çok zor. Her yerde zor. Ruslar için de çok zor, bu bizim için iyi. Ruslar savaşmak istemiyor. Liderleri hariç. Tüm bunlar hissediliyor." ifadelerini kullandı.

Müttefik ülkelerle ortak silah üretilecek

Zelenskiy, Danimarka, Norveç ve Almanya ile ortak silah üretmek için geçen haftalarda görüşmeler yapmaya başladıklarını anımsattı.

Bu ülkelerle ortak üretilen insansız hava araçları (İHA) ve diğer uzun menzilli silahların savaş döneminde önce Ukrayna ordusuna sağlanacağını dile getiren Zelenskiy, "Amerika ile, Başkan (Donald) Trump ile, bizden İHA satın alacakları konusunda anlaştık." bilgisini paylaştı.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'da parlamentonun, "Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu" (NABU) ile "Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının" (SAP) yetkilerini kısıtlayan bir yasayı kabul etmesinden sonra 3 gün devam eden protesto gösterileri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

NABU ve SAP kurumlarının bağımsızlığını güçlendirecek bir yasa tasarısını 24 Temmuz'da parlamentoya sunduğunu ifade eden Zelenskiy, "Toplumun konuşması çok önemli. Ben de toplumun görüşüne saygı duyuyorum." dedi.

Şimdi Ukrayna'da en önemli konunun savaş olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Savaş konusuna odaklanıyorum çünkü şu anda Ukrayna'da bir numaralı mesele savaş. Asıl sorun savaş. Asıl düşman ise Rusya." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: Liderler Toplantısı Şart - Son Dakika

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