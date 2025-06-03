Zelenskiy, Rutte ile Görüştü

KİEV, 3 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) ve İskandinav Ülkeleri Zirvesi sırasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada pazar günkü görüşmede Türkiye'de Ukrayna ve Rus heyetleri arasında yapılan görüşmelerin sonuçları hakkında Rutte'ye açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Bugün İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerde esirlerin değiş tokuş edilmesi ve çocukların iadesi gibi konularda varılan anlaşmalar ve Rusya'nın en basit adım olan koşulsuz ateşkesi reddetmesi gibi konularda kendisine bilgi verdim" dedi.

Zelenskiy ve Rutte aynı zamanda bir sonraki aşamada atılacak diplomatik adımları ve Ukrayna'ya sağlanacak savunma desteğini de ele aldı.

Zelenskiy, günün ilerleyen saatlerinde Ukrayna'nın, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne davet edildiğini duyurdu.