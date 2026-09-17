Zelenskiy, Yaroslavl'daki rafineri ve Rostov'daki askeri havaalanını vurduklarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Yaroslavl bölgesinde bulunan bir petrol rafinerisini ve Rostov Askeri Havaalanı'nı hedef aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Ukrayna ordusunun ve güvenlik güçlerinin, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rusya'da Yaroslavl bölgesindeki petrol rafinerisine saldırı düzenlendiğini belirten Zelenskiy şunları kaydetti:

"Güvenlik Servisi (SBU), Rostov'daki askeri havaalanına yönelik tam isabetle çalıştı. Bir An-12 ve iki An-26 uçağı ve üç helikopterin imha edildiği doğrulandı. Karadeniz'de iyi sonuçlar elde ettik. Saldırılara her gün karşılık veriyoruz. Rusya barışı seçmelidir."

Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yapılan saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.