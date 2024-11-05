Zeytin, Denizle Buluştu - Son Dakika
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Zeytin, Denizle Buluştu

Zeytin, Denizle Buluştu

Yaralı Akdeniz foku Zeytin, İzmir'de tedavi edilerek yeniden denize bırakıldı.

05.11.2024 10:48
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İzmir'de kayalıklara çarptığı için yaralanan Akdeniz foku, tedavisinin ardından yeniden denizle buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine Güzelbahçe sahilinde bitkin halde bulunan Akdeniz foku, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Bir yaşından büyük, 2 metre uzunluğundaki 90 kilogramlık fokun röntgeni çekildi. Kayalıklara çarptığı için göz ve ağız çevresinde yaralar oluşan dişi fok, veteriner hekimlerce tedavi edildi.

Ahtapot ve balıklarla 3 gün beslenen foka görevliler "Zeytin" adını verdi.

Tedavisi tamamlanan Zeytin, Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, Tarım ve Orman Bakanlığının Foça'daki eğitim ve dinlenme tesisleri sahilinde denize bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Sinan Okçuoğlu, Foça ve Karaburun bölgesinde yaklaşık 40 Akdeniz fokunun yaşadığını tahmin ettiklerini kaydetti.

Dünyada ise bin civarında Akdeniz fokunun yaşadığını belirten Okçuoğlu, "Dünyada sayısı gittikçe azalan ve ciddi şekilde korunmaya çalışılan bir popülasyon. Çok değer verdiğimiz bir canlı. Dönem dönem yavrular ve ölü hayvanlar kıyıya vuruyordu. Denizden yetişkin olarak alınarak rehabilite edilen ve yeniden doğal yaşam alanına bırakılan canlı sayısı çok az. Zeytin'i sağlığına kavuşturduktan sonra yeniden denize bıraktık. Onun hayata tutunmasını sağlamak önemli. Dişi olması, üreme yeteneğine sahip olması ve kaybetmemiş olmamız önemli. Bu canlıların korunması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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