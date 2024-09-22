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Zeytin Üreticisi Mutsuz

Zeytin Üreticisi Mutsuz

CHP'li Bülbül, zeytin fiyatlarındaki düşüş ve artan maliyetler karşısında üreticilerin zor durumda olduğunu belirtti.

22.09.2024 13:16
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, zeytin üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkati çekti. Bülbül, geçtiğimiz yıla kıyasla zeytin alım fiyatının düştüğünü belirterek, "Üretim maliyetleri yüzde 100 artarken zeytin alım fiyatı ortalama 30 TL'ye geriledi. Zeytin üreticisinin umudu kalmadı" dedi.

Süleyman Bülbül, Aydın'da zeytin hasadının başlamasının ardından üreticilerin sorunlarını gündeme getirdi. CHP'li Bülbül, geçtiğimiz yıl 75 TL'den satılan zeytinin bu yıl 30 TL'den satıldığını, işçi maliyetinin yüzde 50, mazot, gübre ve ilacın maliyetinin yüzde 100 arttığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Memleketim Aydın, Türkiye genelinde zeytin üretiminde ilk sıralarda yer almaktadır. Zeytin çeşitliliği ve kalitesinde önde gelen ilimizde pek çok çiftçi de geçimini zeytinden sağlamaktadır. Ülkemiz genelinde en çok zeytin ağaçının bulunduğu ikinci il olan ve zeytin ağacı varlığının yüzde 9'una sahip olan ilimizde, üreticiler perişan halde. Ege Bölgesi'nde çocuklar, ailelerinin zeytin geliriyle okurlar. Ne yazık ki ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Aydın'da da çiftçimiz artan maliyetler altında ezilmektedir. Zeytin hasadı başladıktan sonra alım fiyatları üreticiyi mutsuz etti. Üreticilerimiz, bereketli bir sezon geçirdiklerini, rekoltenin yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak artan maliyetler karşısında ne yazık ki sezondan umutları kalmamış durumda.

"Maliyetler arttı ama fiyat azaldı"

Geçtiğimiz yıl kilogramı 75 TL'den satılan zeytin, bu yıl 50 TL'den başlayarak ve ortalama 30 TL'ye geriledi. Bu fiyat düşüşü, üretim maliyetlerinin yüzde 100 arttığı bir dönemde üreticiyi zor duruma sokmaktadır. Hasadı elle yapılan, işçilik gerektiren zeytin için üretici geçtiğimiz yıl 700-750 TL işçi yevmiyesi vermekteydi. Bu yıl ise yevmiyeler bin 250 TL'ye kadar yükseldi. Ekonomik kriz karşısında zeytin işçisini korumaya çalışarak yüzde 50 zam yapan üreticiler, alım maliyetinin geçtiğimiz yılın altında kalmasıyla zarar etme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

"Tarım ülkesiyiz sözleri lafta kalmamalı"

Üreticiler, yemelik zeytinden uzaklaşarak yağlık zeytin üretimine yönelmek durumunda kaldı. Üreticinin, zeytinden uzaklaşması tüketiciyi de zor durumda bırakmaktadır. Hem zeytin hem zeytinyağı fiyatları vatandaşın cebini yakıyor. Marketlerde fiyatlar yükselmesine rağmen üretici emeğinin karşılığını alamıyor. Mazot, gübre, ilaçta yüzde 100'ün üzerinde zam yapan hükümet, zeytin üreticisini görmezden geliyor. Üretici artık zeytin hasadı yapmamayı düşünmeye başladı. İktidar, zeytin üreticisini desteklemeli. Sektörün bileşenleri ile sorunları konuşmalı. Ülkemizin tarım ülkesi olduğu hatırlanmalı. Tarım ülkesiyiz sözleri lafta kalmamalı. İktidar, zeytin üreticisinin sesine kulak vermeli. Gayri Safi Milli Hasıla dikkate alınarak milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye destek olarak verilmesi gerekiyor. AKP iktidarı ise tarımı ve çiftçiyi bitirme politikasında olduğu için yıllardır vurguladığımız bu politikaları uygulamıyor. Aydın ve memleketin dört bir yanında üreticinin sesini duyuyoruz. CHP iktidarında, üretici tarlaya küstürülmeyecek, çiftçi emeğinin karşılığını alacak."

Kaynak: ANKA

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