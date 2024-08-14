Zeytinde de Kriz Yaşanabilir - Son Dakika
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Zeytinde de Kriz Yaşanabilir

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, domateste yaşanan krizin zeytinde de yaşanabileceğini belirtti. İhracat yasağının kaldırılmasını isteyen Bakırlıoğlu, üreticilerin zeytinini tarlada bırakabileceğini söyledi.

14.08.2024 11:20
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(ANKARA)- CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, domateste yaşanan krizin gerekli önemler alınmaması durumunda önümüzdeki ay sezonu başlayacak olan zeytinde de yaşanabileceğini belirtti. İhracat yasağının kaldırılmasını isteyen Bakırlıoğlu, "Üreticilerimiz domatesini tarlada bıraktı. Şimdi zeytinyağında aynı sürece doğru sürükleniyoruz" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, domates başta olmak üzere bir çok tarım ürününde yaşanan sıkıntının, önlem alınmazsa önümüzdeki aylarda zeytinde de yaşanabileceğine dikkat çekti.

İhracat engeli kalkmazsa sezona stokla giren üreticilerin elinde bulunan yağlarla birlikte fiyatların üreticiler için oldukça düşeceğini vurguladı. Bakırlıoğlu, "İktidar kendi yarattığı enflasyonist ortamdaki zeytinyağı fiyatlarını dengelemek için ihracat yasağına sarıldı ama yasağa rağmen raflardaki yağ fiyatlarında düşüş olmadı. Ama üreticilerimiz dış pazardaki müşterilerinden oldu" dedi.

"Attıkları her yanlış adım üreticimizin sırtına yeni bir yük olarak dönüyor"

Bakırlıoğlu, aynı hataların domates, kavun ve hububat ürünlerinde de yaşandığına işaret ederek şunları söyledi:

"İktidar yarattığı ekonomik krizin çözümünü, üreticilerimizin ihracatına kota koyarak arıyor. Attıkları her yanlış adım üreticimizin sırtına yeni bir yük olarak dönüyor. Domateste alınan ihracat kotası kararı nedeniyle, üreticiler ürünlerini toplamayıp tarlalarını sürüyor. Üreticilerimiz bu pazarı şu anda Hindistan'a kaptırdı. İktidar iç piyasadaki fiyatları baskılamak adına aldığı bu ihracat yasağı kararını sürdürmeye devam ederse aynı senaryo önümüzdeki ay zeytinyağında da yaşanacak."

"Üreticilerimiz dış pazardaki müşterilerini kaybetmeye başladı."

Geçen dönemde yapılan kısıtlamalardan sonra ihracatta yüzde 70 bir azalma yaşandığını söyleyen Bakırlıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Üreticilerimiz dış pazardaki müşterilerini kaybetmeye başladı. 9-10 euroya satılacak zeytinyağı, stokta kaldı. İktidarı uyarıyoruz, domatesteki uyarılarımızı dikkate almadınız. Üreticilerimiz domatesini tarlada bıraktı. Şimdi zeytinyağında aynı sürece doğru sürükleniyoruz. Bu sene zeytin sezonunun verimli geçeceği öngörülüyor. Yasağı hemen kaldırın ve üreticilerimizi elinde stokla sezona girmeye mecbur bırakmayın. Yoksa bu girdi ve toplama maliyetleriyle zeytin de dalında kalacak."

Kaynak: ANKA

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