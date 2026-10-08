Zimbabve'de Mnangagwa'nın Masvingo'da dolu nedeniyle afet durumu ilan ettiği bildirildi - Son Dakika
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Zimbabve'de Mnangagwa'nın Masvingo'da dolu nedeniyle afet durumu ilan ettiği bildirildi

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Zimbabve'de Masvingo'da etkili olan şiddetli dolu nedeniyle Mnangagwa'nın afet durumu ilan ettiği bildirildi. İlk tespitlere göre 8 bin 500 hanenin çatısı tamamen uçtu, 17 bin hanenin yaklaşık yüzde 90'ının camları kırıldı, yaklaşık 67 bin 500 kişi etkilendi; can kaybı yok.

CAPE Zimbabve'de 17 binden fazla haneyi etkileyen şiddetli dolu yağışının ardından ülkenin güneydoğusundaki Masvingo eyaletinde "afet durumu" ilan edildiği bildirildi.

Zimbabve Yerel Yönetimler ve Bayındırlık Bakanı Daniel Garwe, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın, 5 Ekim'de Masvingo eyaletinde etkili olan şiddetli dolu yağışının yol açtığı büyük hasar nedeniyle afet durumu ilan ettiğini belirtti.

Garwe, ilk tespitlere göre yaklaşık 8 bin 500 hanenin çatısının tamamen uçtuğunu, incelenen 17 bin hanenin yaklaşık yüzde 90'ının ise camlarının kırıldığını aktardı.

Fırtınanın konutların yanı sıra eğitim ve sağlık kurumları, kamu binaları ve iş yerlerinde büyük hasara yol açtığını kaydeden Garwe, elektrik hatlarının zarar görmesi nedeniyle su temini ve kanalizasyon sistemlerinde de aksaklıklar yaşandığını ifade etti.

67 bin kişi etkilendi

Masvingo eyaletinin Sivil Koruma Birimi Sözcüsü Rodgers Irimayi ise ilk tahminlere göre, yaklaşık 67 bin 500 kişinin afetten etkilendiğini açıkladı.

Irimayi, fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı kaydedilmediğini, yaralı sayısının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hükümetin evleri zarar görenler için geçici barınma merkezleri oluşturduğu, afet bölgelerinde hasar tespit ve yardım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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