Ziya Gökalp Anıldı - Son Dakika
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Ziya Gökalp Anıldı

Ziya Gökalp Anıldı

Diyarbakır'da Ziya Gökalp'in hayatı ve etkileri üzerine bir konferans düzenlendi.

12.10.2024 21:16
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Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin, " Ziya Gökalp'in Türk düşüncesinde, sosyolojisinde, fikir ve edebiyat hayatında çok mühim bir yeri vardır. 19. asrın sonundan 20. asrın başına 1924 yılında ölümüne kadar olan süre bir yana ölümünden sonra da fikirleriyle Türk milli eğitimini, Türk sosyolojisini etkilemiştir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür, Sanat, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde "Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Konferansı" gerçekleştirildi.

Konferansa katılan Şahin, Gökalp'in Türk kültürü ve edebiyatına katkısını anlattı.

Ziya Gökalp'in 1876 yılında Diyarbakır'da doğduğunu belirten Şahin, şunları ifade etti:

"Ziya Gökalp'in Türk düşüncesinde, sosyolojisinde, fikir ve edebiyat hayatında çok mühim bir yeri vardır. 19. asrın sonundan 20. asrın başına 1924 yılında ölümüne kadar olan süre bir yana ölümünden sonra da fikirleriyle Türk milli eğitimini, Türk sosyolojisini etkilemiştir. Bu nedenle biz de 100. ölüm yıl dönümünde onu hem fikirleriyle hem de hayatı hakkında vereceğimiz bilgilerle anmak istedik. Tabii bunu 19. asrın fikir ortamını anlatmadan izah etmek mümkün değil. İçine doğduğu şartları, karşılaştığı olayları, entelektüel çevresini ve tabii bir de Osmanlı İmparatorluğu'nun son asırdaki durumunu izah etmek icap eder. Çünkü her fikir adamı, her insan aslında doğduğu ortamın ürünüdür. Dolayısıyla Gökalp da Gökalp'ın nesli de içine doğdukları şartların insanıdırlar. Meşrutiyet dönemi hadiseleri mesela, Balkan Savaşı, sonra Birinci Dünya Savaşı, o devrin entelektüellerini, münevverlerini derinden etkilemiştir."

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da Ziya Gökalp'in Türk diline olan hassasiyetine işaret ederek, Gökalp'in Türk edebiyatının önemli isimleri üzerinde büyük bir etki bıraktığını söyledi.

Eronat, "Ziya Gökalp'in, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün medeniyet programında çok büyük bir tesiri olduğunu biliyoruz. 'Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak' adlı eseri hepimize malum olan önemli bir kitaptır. Kültür üzerine değerlendirmeleri, Diyarbakır coğrafyasındaki özellikle ilçelere dair yaptığı yorumlar bugün bile büyük bir etkiye sahiptir." ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında Ziya Gökalp'in hayatına ve eserlerine dair belgelerin yer aldığı sergi de açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ziya Gökalp Anıldı - Son Dakika

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