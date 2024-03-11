Zonguldak\'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iftar sofraları için hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde belediye mutfağında iftar sofraları için hazırlanan yemekler, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 1250 aileye ulaştırılacak.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, düzenlediği basın toplantısında, 40 personelden oluşan 6 ekibin, iftara yakın saatlerde sefer taslarına konulan 3 çeşit yemeği zabıta araçlarıyla ailelere götüreceğini söyledi.

Posbıyık, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç ailelerinin evlerine AŞ gönderdiklerini belirterek, "Yemeklerimizi, sefer taslarımızı hazırladık. Zabıtalar vasıtasıyla uç noktadaki evlere kadar götürüyoruz. Bu konuda 25 senedir çok başarılı çalışmalar yaptık. Bütün ekibimiz manevi bir haz içerisinde." diye konuştu.

Menülerinin her gün değiştiğini anlatan Posbıyık, "Vatandaşlarımızdan da destek geliyor. Ayrıca vatandaşlarımıza tatlı, meyve göndermek isteyenlere açığız. Hayırseverlerimize sesleniyorum. En doğru yardım belediye vasıtasıyla ulaştırılır. O bakımdan bize her türlü yardımları ulaştırabilirler, biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız." ifadesini kullandı.