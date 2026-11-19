Zonguldak Kilimli'de park halindeki araca çarpan otomobil 61 yaşındaki kadını öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 61 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı; olay yerinden kaçan sürücü aranıyor.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu aracın arkasında bulunan kadın hayatını kaybetti.
Üçyol-Kilimli kara yolunda, H.G'nin kullandığı 14 DN 587 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki aracın arkasında bulunan Necla Aydın (61) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Aydın kurtarılamadı.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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