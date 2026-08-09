Zonguldak\'ta Boğulma Tehlikesi: Hakan Ergin Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK'ta denize girişler yasaklandığı esnada plajda olan ve bu sırada girdiği suda boğulma tehlikesi geçiren eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin (34), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Uzunkum Plajı'nda meydana geldi. Bir anda dalgaların artması nedeniyle valilik, denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Ancak bu esnada plajda olan Hakan Ergin, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye, polis, itfaiye, AFAD, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile kıyıya çıkartılan ve boğulma tehlikesi geçiren Hakan Ergin, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ergin, hastanede hayatını kaybetti. Hakan Ergin'in eski futbolcu olduğu ve hakemlik yaptığı, aynı zamanda Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yaptığı öğrenildi. Diğer yandan Ergin'in yakınları, ölüm haberi sonrası hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.