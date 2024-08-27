Zonguldak'ta Orman Yangını - Son Dakika
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Zonguldak'ta Orman Yangını

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 22 dönüm alan zarar gördü.

27.08.2024 09:19
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1) ZONGULDAK'TA ORMAN YANGINI

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Devrek ilçesi Halilbeyoğlu köyü Solaklar mevkisinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Köylüler, dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 arazöz, 2 su ikmal tankeri, 2 dozer, 3 ilk müdahale aracı, 55 personel ve 2 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Halilbeyoğlu köyünde 13.05 sıralarında başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saat içinde kontrol altına alındı. Bu esnada bölgede çalışan iş makinaları yangın bölgesine araçların ulaşması için yol açma çalışması yaptı. Ekipler soğutma çalışması başlattı. Yangından 22 dönüm alan zarar gördüğü belirtildi.

VALİ BEKTAŞOĞLU: HERHANGİ BİR SIKINTI OLMADI

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na, Milletvekili Saffet Bozkurt, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve Devrek Kaymakamvekili Adem Kaya eşlik etti. Bölgedeki bütün arasözlerin ve yangın söndürme ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Yangın bu saat itibariyle kontrol altına alındı. Aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 2 jandarma helikopterimiz geldi. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. 41 araç 150'ye yakın personel yangına müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD, UMKE, sağlık ekiplerimiz ve Kızılay'ımız herhangi bir durumda yardımcı olmak için kurulan kriz merkezlerinde çalışmalarına devam ediyor. Şuana kadar çok şükür, herhangi bir sıkıntı olmadı. Herhangi bir vatandaşımızda, herhangi bir görevlimizde sıkıntı olmadı. Geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Orman Yangını - Son Dakika

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