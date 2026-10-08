Zonguldak\'ta rüşvet soruşturmasında 2 orman muhafaza memuru dahil 16 şüpheli sevk edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocaklarıyla ilgili usulsüz işlemler yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu aralarında ruhsatsız maden ocağı sahipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) imha personelinin de bulunduğu 14 şüpheli ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı.

Soruşturmada, orman personelinin kömür işletmelerine yönelik denetimlerde usulsüz işlemler yaptığı ve işletmecilerden rüşvet aldığı iddiaları üzerinde duruldu.

Ruhsatsız işletilen bazı maden ocaklarında mühürleme işlemlerinin fiilen uygulanmadığı veya uygulanmış gibi gösterildiği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında "bilgi satma" ağı içerisinde hareket ettiği öne sürülen 2 orman muhafaza memuru tespit edildi.

"Rüşvet verme" ve "rüşvet alma" suçlamalarıyla işlem yapılan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Öte yandan 1 kişinin, olayın ortaya çıkmasının ardından bazı kaçak ocak sahiplerinin verdikleri parayı geri istemesi nedeniyle baskıya maruz kaldığı, bu nedenle intihar ettiği iddiası da soruşturma kapsamında inceleniyor.