Zonguldak'ta sağanak sonrası heyelanda 2 köpek öldü, bir evin elektriği kesildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta sağanak sonrası heyelanda 2 köpek öldü, bir evin elektriği kesildi

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Zonguldak\'ta sağanak sonrası heyelanda 2 köpek öldü, bir evin elektriği kesildi
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Zonguldak'ta sağanak sonrası toprak kaymalarında bir evin elektriği kesildi, ulaşım yolu kapandı ve istinat duvarı altında kalan kulübede 2 köpek öldü. Sakarya'da selin zarar verdiği alanlarda temizlik sürerken Sapanca-Kartepe arası ulaşım alternatif güzergahtan sağlanıyor.

ZONGULDAK/ Zonguldak'ta sağanağın ardından toprak kaymaları meydana geldi, Sakarya'da selin zarar verdiği alanlarda temizlik çalışması yürütülüyor.

Zonguldak'ta etkisini gösteren sağanak nedeniyle Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları sürüklenerek elektrik tellerine zarar verdi.

Tellerin kopması sonucu bir evin elektriği kesildi, heyelan nedeniyle evin ulaşım yolu kapandı.

Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sokak'ta da sel nedeniyle toprak kayması yaşandı.

Heyelan sonucu 2 araç ve içerisinde 2 köpeğin bulunduğu kulübe istinat duvarının altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri çalışma başlatırken, iki köpeğin öldüğü öğrenildi.

Mezarlıktaki bazı ağaçlar devrildi

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz Ereğli-Kandilli kara yolunun Köseağzı mevkisindeki köprü zarar gördü.

Ulaşıma kapatılan yol, Kandilli Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, ilçe genelinde 250 personel, 10 iş makinesi, 4 vidanjör, 4 kamyon ve 20 hizmet aracıyla çalışma başlattı.

Fırtına nedeniyle de Karadeniz Ereğli Şehir Mezarlığı'ndaki bazı ağaçlar devrildi.

Ekipler, ilçe genelinde bazı bölgelerde heyelan sonucu kayan toprak ve taş parçalarını iş makineleri yardımıyla kaldırdı.

Sakarya

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sağanağın ardından zarar gören Yanık Köprüsü'nün kapatılması nedeniyle Sapanca-Kartepe arasındaki ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Karasu ilçesindeki Karanlıkdere Mahallesi'nin yolu dere taşması sonucu suyla kaplandı, tarım arazileri su altında kaldı. Araçların dikkatli geçtiği yolda ekiplerce çalışmalar sürüyor.

Darıçayırı Mahallesi yolu, suların çekilmesiyle ulaşıma açıldı. Mahallenin bazı sokaklarının suyla dolu olduğu görülürken, vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, mahallede sular içinde kalan traktörü kurtardı.

Karapürçek ilçesinde taşan Kanlıçay Deresi, çalışmalarla yatağına alındı. Normal akışında seyreden dere kenarlarında şevlendirme (eğim) yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, SASKİ ve Devlet Su İşleri idaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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