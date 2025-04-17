Zonguldak\'ta Uyuşturucu Operasyonu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polis ve bekçilere başarı belgesi verildi.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bu sabah 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda toplam 1 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonların ardından Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, operasyonu gerçekleştiren polis ve bekçilere başarı belgesi takdim etti.