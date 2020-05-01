01 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 01 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

01 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

37 dakika önce

01 Mayıs 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

01 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 2018 Dünya Kupası Özetler

01:00 Brezilya - Norveç

01:20 Kamu Spotu: Evde Spor

01:25 Takvim Yaprakları

01:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI

01:30 Nijerya - Danimarka

02:40 Bir Zamanlar

03:10 Spor Akşamı

03:55 Kamu Spotu: Evde Spor

04:00 Fransa - Danimarka

04:10 Spor ve Sağlık

04:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI

04:15 Arjantin - İngiltere

05:40 Lig Hatırası 89-90

06:05 İngiltere Premier Lig Özetler

06:35 2018 Dünya Kupası Özetler

06:40 Siyah Beyaz Anılar

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Brezilya - Norveç

07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

07:00 İtalya - Kamerun

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:30 İspanya - Bulgaristan

10:30 İtalya - Norveç

10:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 İtalya - Kamerun

12:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI

12:15 Almanya - Meksika

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

16:00 Brezilya - Danimarka

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 2018 Dünya Kupası Özetler

18:55 Kamu Spotu: İşte Spor

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

20:50 Kamu Spotu: Evde Spor

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:00 Lig Hatırası

21:25 İngiltere Premier Lig Özetler

22:00 Spor Akşamı

23:00 Arjantin - İngiltere

23:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

23:00 İtalya - Fransa

2018 Dünya Kupası, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com


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