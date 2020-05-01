01 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 2018 Dünya Kupası Özetler
01:00 Brezilya - Norveç
01:20 Kamu Spotu: Evde Spor
01:25 Takvim Yaprakları
01:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
01:30 Nijerya - Danimarka
02:40 Bir Zamanlar
03:10 Spor Akşamı
03:55 Kamu Spotu: Evde Spor
04:00 Fransa - Danimarka
04:10 Spor ve Sağlık
04:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
04:15 Arjantin - İngiltere
05:40 Lig Hatırası 89-90
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:35 2018 Dünya Kupası Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - Norveç
07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
07:00 İtalya - Kamerun
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 İspanya - Bulgaristan
10:30 İtalya - Norveç
10:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 İtalya - Kamerun
12:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
12:15 Almanya - Meksika
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
16:00 Brezilya - Danimarka
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 2018 Dünya Kupası Özetler
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
20:50 Kamu Spotu: Evde Spor
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:00 Lig Hatırası
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
23:00 Arjantin - İngiltere
23:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
23:00 İtalya - Fransa