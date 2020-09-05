Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Hekimoğlu
00:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
01:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
03:15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
03:30 Arda'nın Mutfağı
04:15 Akasya Durağı
04:15 Arda'nın Mutfağı
05:30 Akasya Durağı
07:00 İkizler Memo-Can
07:00 Ankara'nın Dikmeni
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Güneşi Beklerken
12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
13:00 Yeni Hayat
15:45 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yanımda Kal
20:00 Çatı Katı Aşk
22:15 Yeni Hayat
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Eylül 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika