05 Eylül 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Hekimoğlu

00:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

01:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

03:15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

03:30 Arda'nın Mutfağı

04:15 Akasya Durağı

04:15 Arda'nın Mutfağı

05:30 Akasya Durağı

07:00 İkizler Memo-Can

07:00 Ankara'nın Dikmeni

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Güneşi Beklerken

12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

13:00 Yeni Hayat

15:45 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yanımda Kal

20:00 Çatı Katı Aşk

22:15 Yeni Hayat