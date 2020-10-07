Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
00:30 Spor Artı
02:00 Avrupa'dan Futbol
02:00 Stadyum
03:25 Süper Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:30 İngiltere Premier Lig Özetler
05:00 Futbol Anadolu
05:05 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Süper Lig Goller
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
17:30 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:00 Aktüel Futbol
20:45 Süper Lig Özetler
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Futbol Anadolu
21:40 Futbol Hazırlık Karşılaşması Almanya - Türkiye
23:05 Avrupa'dan Futbol
23:40 Aktüel Futbol
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika