Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Hollanda - Türkiye
03:45 % 100 Futbol
05:00 Spor Artı
06:00 FIFA Magazin
06:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:35 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
14:00 TBMM-TV
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:55 Finlandiya - Türkiye
22:00 Futbol Aklı
23:30 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika