09 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Lig Hatırası

01:00 Hırvatistan - İspanya

01:15 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' MACARİSTAN - PORT

01:15 Macaristan - Portekiz

02:40 Futbol Akşamı

02:55 Bir Zamanlar

03:40 Arsenal Goller

04:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye

04:10 Kamu Spotu: Evde Spor

04:15 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - İRLAND

04:15 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti

05:40 İngiltere Premier Lig Goller

05:55 Spor Kitaplığı

06:00 Spor Artı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Canavar Arabalar

07:00 Formula E Sokak Yarışları

07:25 Premier Lig

07:50 Spor ve Sağlık

07:55 Kamu Spotu: Evde Spor

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

09:55 Kamu Spotu: İşte Spor

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:25 Kamu Spotu: Evde Spor

10:30 Bir Oyundan Fazlası

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye

11:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - İRLAND

11:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti

12:40 Muhammed Salah Goller

12:40 Siyah Beyaz Anılar

12:50 Premier Lig

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Spor Manşet

13:00 Süper Lig Özetler

13:30 Tottenham Goller

13:55 Kamu Spotu: İşte Spor

14:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

15:00 Lig Hatırası

15:55 Kamu Spotu: Evde Spor

16:00 İsviçre - Fransa

16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İTALYA - İSPANY

16:00 İtalya - İspanya

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

17:55 Kamu Spotu: İşte Spor

18:00 Spor Merkezi

19:00 Unutulma Maçlar (2001)

19:00 Unutulmaz Maçlar (2001)

20:45 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL ASİSTLER

20:45 Bir Zamanlar

21:00 Futbol Akşamı

22:00 Spor Artı

23:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti

23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İNGİLTERE - İZL

23:00 İngiltere - İzlanda