09 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Lig Hatırası
01:00 Hırvatistan - İspanya
01:15 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' MACARİSTAN - PORT
01:15 Macaristan - Portekiz
02:40 Futbol Akşamı
02:55 Bir Zamanlar
03:40 Arsenal Goller
04:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
04:10 Kamu Spotu: Evde Spor
04:15 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - İRLAND
04:15 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti
05:40 İngiltere Premier Lig Goller
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Canavar Arabalar
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:25 Premier Lig
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: Evde Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
09:55 Kamu Spotu: İşte Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:25 Kamu Spotu: Evde Spor
10:30 Bir Oyundan Fazlası
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
11:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - İRLAND
11:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti
12:40 Muhammed Salah Goller
12:40 Siyah Beyaz Anılar
12:50 Premier Lig
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Manşet
13:00 Süper Lig Özetler
13:30 Tottenham Goller
13:55 Kamu Spotu: İşte Spor
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
15:00 Lig Hatırası
15:55 Kamu Spotu: Evde Spor
16:00 İsviçre - Fransa
16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İTALYA - İSPANY
16:00 İtalya - İspanya
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
17:55 Kamu Spotu: İşte Spor
18:00 Spor Merkezi
19:00 Unutulma Maçlar (2001)
19:00 Unutulmaz Maçlar (2001)
20:45 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL ASİSTLER
20:45 Bir Zamanlar
21:00 Futbol Akşamı
22:00 Spor Artı
23:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti
23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İNGİLTERE - İZL
23:00 İngiltere - İzlanda