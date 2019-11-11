Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası yapıldı
Son Dakika Spor 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası yapıldı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası yapıldı

8 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk defa 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası yapıldı, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk defa 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.


Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşen turnuvaya 400'ün üzerinde sporcu katıldı. 5 Kategoride yapılan turnuvada dereceye girenlere ödülleri Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu ile Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları verdi.


Turnuvada ödül alan isimler ve kategorileri şöyle:


A Kategori: 1- Muhammed Taşkaya, 2- Fahed Sokany, 3- Barkın Can Özkale


B Kategori: 1- Sarp Ata Uzun, 2- Efe Gültekin, 3- Mehmet Ali Akalper


B Kategorisi En iyi Kadın: 1- Dilber Su Topçu, 2-Nesli Çolak, 3- Gülce Bakır


10 Yaş ve Altı Kategorisi: 1- Tahsin Efe Dönmez, 2- Utku Akarslan, 3- Berkay Yılmaz


10 Yaş Altı En İyi Kadın: 1- Kayla Nil Zeybek, 2- Bilge Öztürk, 3-Ece Polat - ADANA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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