10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
2 saat önce
Van Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Van
Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış
, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
" dolayısıyla Anadolu Ajansı
(AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Elkatmış ve beraberindekiler AA'nın bölge müdürlüğünü ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bölge Müdürü İbrahim Yakut ve basın mensuplarıyla sohbet eden Elkatmış, tüm basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakut ise Elkatmış'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:48 Kaynak: AA
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