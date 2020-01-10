10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekilli Yelda Erol Gökcan ve AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gökcan, mesajında, kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunmasının demokrasinin işlerliği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Türk basınının demokrasinin kesintiye uğradığı, hak ve özgürlüklerin askıya alındığı vesayet dönemlerinde çok ciddi baskılara ve mağduriyetlere uğradığına işaret eden Gökcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Son 17 yılda ülkemiz genelinde hayata geçirilen reformlar, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur. Medyanın bağımsızlığını en iyi biçimde sağlama hususunda, hukuki düzenlemeler kadar, basın mensuplarının meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymaları da önem taşımaktadır. Gazetecilik meslek kuruluşlarından gelen talepleri muhataplarına ulaştırdık. Yargı Reformu ikinci paketi kapsamında, icra ve iflas ilanlarının gazetelerdeki yayınının kaldırılması yönündeki düzenlemenin iptalini sağladık. Cumhurbaşkanlığına sunulan yeni resmi ilan fiyat tarifesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu tarife, 1 Şubat 2020'den itibaren yürürlüğe girecek. Bu vesileyle tüm gazeteci meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

"Muğla basını 15 Temmuz'da önemli bir görevi yerine getirdi"

İl Başkanı Kadem Mete ise demokrasinin vazgeçilmezi, kamunun vicdanı, milletin sesi olan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.

Habere ve bilgiye çok kolay ulaşılabilen bir dönemde basın ahlak ve ilkelerinin çok daha fazla anlam ve önem taşıdığını vurgulayan Mete, mesajını şöyle sürdürdü:

"Tarafsız ve doğru haber yapan, gazetecilerimizin yükü bir kat daha artmıştır. Ülkemizin kalkınmasında, demokrasimizin daha da gelişmesinde, hayati bir önem taşıyan gazetecilerimiz 15 Temmuz'un karanlık gecesinde, özellikle Muğla'mızın yerel basın çalışanları Cumhurbaşkanımızın milletimize seslenişini duyurarak çok önemli bir görevi yerine getirmişlerdir. Ülkemizin karanlığa sürüklenmesini bu sayede engelleyen ve o karanlık gecede ülkemizin değişik yerlerinde can siper hane görev yapan basın mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ahlaklı ve ilkeli bir şekilde, karşılaştıkları zorluklarla mücadele ederek çalışan tüm gazetecilerimizin yanında olduğumuzu belirtiyor, kendilerinin daha güzel haberlere imza atmalarını yürekten diliyorum."