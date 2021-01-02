10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

5 BİN KM'LİK RAYLI SİSTEM MÜJDESİ

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın 2011 yılı ilk Dayanışma Meclis Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız katıldı.

Bakan Yıldız, Çin ile gerçekleştirilecek 5 bin kilometrelik raylı sistemin müjdesini verdi.

KAYSERİ'NİN 2070'E KADAR İÇME SUYU HAZIR

2011 Yılı yatırımlarından bahseden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin 2070 yılına kadar içme suyunun hazır olduğunu belirtti.

ABD'DE KOMEDİ FİLMİ GİBİ SOYGUN

ABD'nin Virginia eyaletinde Elinde uzun bir sopayla bir markete giren yüzü maskeli acemi soyguncuyu, market sahibi elinde çekiçle karşılayınca olan oldu. Soyguncu sopayla, market sahibi de çekiçle karşı karşıya gelince ortaya komedi filmlerini aratmayan sahneler çıktı. Market sahibini sopayla korkutmaya çalışan soyguncu zor anlar yaşadı. Eşyaları deviren soyguncu masanın üzerine çıkıp market sahibiyle boğuşmaya başladı.

Boğuşma sırasında market sahibinin elinden çekici almaya başaran soyguncu kasadan bir miktar parayı alıp kaçarken, market sahibi dışarı çıkıp yardım istedi.

-İHA-