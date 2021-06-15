Üye Girişi
10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 Yıl önce bugün neler oldu?

15.06.2021 13:47

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ÖZCAN: TIPTA DENKLİK SINAVI İPTAL EDİLMELİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, tıpta denklik sınavına ilişkin iddiaların doğru olduğunu söyledi. Özcan sınavın iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.

10 DAKİKALIK YAĞMUR ERZURUM'U FELÇ ETTİ

Erzurum'da 10 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birçok binanın bodrum katını su basarken, alt geçitte otomobil içerisinde mahsur kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

PIRASA DİYEMEYEN ZANLI YAKALANDI

Mersin'de kendisine uyuşturucu satmaya zorladığını ileri sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.

Zanlının dilinin peltek olması sebebiyle yakayı ele verdiği kaydedildi.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Yusuf Ziya Özcan, Erzurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum 13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı 13:29 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı! Kurşuna dizip, para dolu çantayla kayıplara karıştılar 12:54 Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı! Kurşuna dizip, para dolu çantayla kayıplara karıştılar
Taşa yazılan 12:02 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı! 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 11:44 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır 11:34 Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti 10:44 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti 10:18 Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı
13:55 Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak
13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum
13:41 NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı
13:29 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı
13:24 Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı
12:11 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı
12:01 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!
12:00 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı
11:33 Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır
Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak         
13:56
NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı         
13:41
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı         
12:12
24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı         
12:00
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı         
11:43
Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak         
10:56
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı         
09:24
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar         
20:02
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 14:06:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement