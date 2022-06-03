100 Yıl Sonra Gelen İstiklal Madalyası

Kurtuluş Savaşındaki hizmetleri tespit edilen 7 şehit ve gazinin, belirlenen mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin 5635 sayılı kararı Resmi Gazete'de bugün yayınladı. İstiklal Madalyası hak sahibi olan Kurtuluş Savaşı şehit ve gazileri ile madalya ile taltif edilecek mirasçılarının isimleri şöyle:

1- Akseki Çine Doğumlu Çavuş Ahmet Çimen (Mirasçısı: Oğlu Mehmet Burhan Çimen)

2- Afyonkarahisar doğumlu Er Ömer Yıldırım (Mirasçısı: Oğlu Hamit Yıldırım)

3- Gönen doğumlu Milis Ahmet Akın (Mirasçısı: Oğlu Ahmet Dursun Akın)

4- Rize doğumlu Berber Oğullarından Er Ali (Mirasçısı: Torunu Ali Coşkun)

5- Ürgüp doğumlu Hacı Ali Oğullarından Er Ahmet (Mirasçısı: Torun Osman Muzaffer Ayvalı)

6- Şefkat (Baskil) doğumlu Er Mehmet Ali Ceylan (Mirasçısı: Torunu Bahri Ceylan)

7- Ürgüp doğumlu Er Ahmet Çakıcı (Mirasçısı: Torunu Hayriye Tuğcu (Çakıcı) )

KİMLERE VERİLİYOR?

İstiklal Madalyası, Kurtuluş Savaşı'nda yararlılık gösteren asker ve sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara, İstiklal Madalyası Kanunu adlı özel bir yasaya göre veriliyor. 1 Kasım 1926 tarihine kadar TBMM tarafından verilen madalya, Kanuna göre sağ göğüs üzerine her gün takılıyor. İstiklal Madalyası'nın çıkarılmasından sonra Osmanlı dönemine ilişkin tüm madalya ve nişanlar iptal edildi.