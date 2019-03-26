Son Dakika Haberleri: 100 Yılda Türk Müziği

100 Yılda Türk Müziği

5 dakika önce

Filmler ve Filimler Müzik grubu üyelerinden Mustafa Şahin'in hazırladığı 100 Yılda Türk Müziği içeriği ile keyifli, nostaljik bir yolculuğa sizleri salıveriyoruz.

Filmler ve Filimler Müzik grubu üyelerinden Mustafa Şahin'in hazırladığı 100 Yılda Türk Müziği içeriği ile keyifli, nostaljik bir yolculuğa sizleri salıveriyoruz. Türk müziğinin evrimine tanıklık ediniz. İyi seyirler ve iyi eğlenceler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:05 Kaynak: Youtube

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