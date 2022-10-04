11. kattan düşen 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti! Avukat baba, kızının ölüm nedeninin araştırılmasını istiyor - Son Dakika
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11. kattan düşen 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti! Avukat baba, kızının ölüm nedeninin araştırılmasını istiyor

04.10.2022 17:58

İstanbul Şişli'de avukat bir babanın 14 yaşındaki kızı, okuldan geldikten sonra kardeşleriyle vakit geçirdiği sırada 11. kattaki dairelerinin penceresinden aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybeden genç kızın sır ölümü sonrası babası Kemal Bayrak, kızının adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmasını istedi. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu konusunda incelemeler sürüyor.

Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, Avukat Kemal Bayrak ve Bahar Duman Bayram'ın 14 yaşındaki kızları Hayrunnisa Bayrak, akşam saatlerinde okuldan evine geldi. Genç kız 11. kattaki dairelerinde kardeşleriyle eğlendiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralandı.

11. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı genç kız ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS ÖLÜMÜN KAZAYLA MI YOKSA İNTİHAR MI OLDUĞUNU ARAŞTIRIYOR

Feci ölümün ardından çalışma başlatan polis ekipleri, hem dairede hem de genç kızın düştüğü noktada saatlerce çalışma yaptı. Toplanan deliller emniyete götürülürken, genç kızın kazayla mı yoksa intihar sonucu mu düştüğü araştırılıyor. Öte yandan genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

"ABLASININ YÜZÜNE BAKMIŞ VE AŞAĞIYA DÜŞMÜŞ"

Olayla ilgili konuşan genç kızın dayısı Hasan Bayrak, "Evde herhangi bir sıkıntı yoktu. Okuldan geliyor, üstünü çıkarıyor ve pijamalarını giyiyor. Evde banyo yapacağını söylemiş. Bakıyor ki banyoda arıza var o yüzden yapamıyor ve babamı arayayım demiş. Annesi de 'baban adliyede arama' diyor. O da 'tamam akşamı bekleyeceğim babam gelince tamir etsin öyle girerim' diyor. Ailesiyle, kız kardeşleriyle sohbet etmiş konuşmuşlar, şakalaşmışlar. Herhangi bir sıkıntı yokmuş. Çünkü kendisi neşe dolu bir kızdı. Sonradan ne okuduysa birden ablasının yüzüne bakmış ve aşağıya düşmüş. Sonra ambulans gelmiş hastaneye kaldırılmış. Daha sonrası olay yeri inceleme gelmiş" dedi.

"BABASININ İSTEĞİ ÜZERİNE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA GÖNDERİLDİ"

"Hastaneye gittiğinde nabzı çok düşüktü, daha ölmemişti" diyen dayı Hasan Bayrak, "Genç kızı yerde görenler ne bir kan ne de başka bir şey görmüş. Sanki düşmemiş yerde yatıyor gibiymiş. Hastanede vefat ediyor ve Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor. Babasına sonradan bildirmişler, duyunca caminin oradan koşarak gelmiş. Babasının isteği üzerine Adli Tıp Kurumuna gönderildi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Kemal Bayrak, Adli Tıp, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 11. kattan düşen 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti! Avukat baba, kızının ölüm nedeninin araştırılmasını istiyor - Son Dakika

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