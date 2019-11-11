Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

7 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi yerleşkesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı için fidan dikim töreni düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi yerleşkesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı için fidan dikim töreni düzenlendi.

Kırşehir'de 38 bölgede 75 bin ağacın toprakla buluşturulduğu etkinliğe KAEÜ personeli ve yöneticileri de katıldı.

Ağaç dikme etkinliğine KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, akademik ve idari personel ile yabancı uyruklu öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında gerçekleşen ağaç dikme etkinliği hakkında açıklama yapan Karakaya, Türkiye'de aynı anda milyonlarca ağacı toprakla buluşturmaktan mutlu olduklarını belirterek, bu tür etkinliklerin sıkça tekrarlanması gerektiğini belirtti.

Kırşehir'in de ağaçlandırılmaya uygun bir il olduğunu ve üniversitenin belirli alanlarında ağaçlandırma çalışması yapıldığını kaydeden Rektör Karakaya, küçük bir fidan dahi olsa onu toprakla buluşturmanın gelecek için önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından hazırlanan fidanlar üniversite yerleşkesinde toprakla buluşturuldu.

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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:20 Kaynak: AA
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