123. GEKA toplantısı Aydın'da yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 123. Yönetim Kurulu Toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Muğla Valisi Esengül Civelek, bölge kalkınmasına yön verecek çalışmaları planlamak için Aydın'da toplanıldığını söyledi.

Civelek, ajansın son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetleri gözden geçirerek sonraki aylarda yönetim kurulu olarak istişarede bulanacaklarını ifade etti.

Fizibilite Desteği Programı için GEKA'ya başvurusu yapılan projelerin de ele alınacağını aktaran Civelek, "2020 yılı mali destek programlarının genel çerçeveleri yönetim kuruluna sunulurken, 2020'de gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2020 Yılı Çalışma Programı istişare edilecek gündem maddeleri arasında yer alacaktır." dedi.

Basına kapalı olarak devam eden toplantıya, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valisi Hasan Karahan ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de katıldı.