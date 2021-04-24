'128 milyar dolar' iddiasına yanıt veren Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervini açıkladı - Son Dakika

'128 milyar dolar' iddiasına yanıt veren Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervini açıkladı

24.04.2021 00:07

Muhalefetin '128 milyar dolar buharlaştı' iddiasına 'Algı operasyonu' diyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervlerini de açıkladı. Kavcıoğlu, "Türkiye'nin yıllardır 120 ton altını vardı. 2012'de başlıyor. 2019 ve 2020'de Türkiye 710 ton altına çıkıyor. Şu an 90 milyar dolar da brüt rezervimiz var" şeklinde konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu; TRT Haber, A Haber ve CNN Türk ortak yayınında buharlaştığı iddia edilen 128 milyar dolar ve Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleriyle ilgili konuştu.

Kavcıoğlu, 128 milyar dolar iddialarına ilişkin açıklama yaparak "Hazine'nin Merkez Bankası'daki hesaplar kullanılarak döviz alım satımıyla piyasa arzının dengelenmesi 2017'de. Televizyonlarda bu işlemlerin 2019 seçimlerinden önce yapıldığı söyleniyor, değil. Merkez Bankası dalgalı kura geçtikten sonra döviz alım ihaleleri 2016'ya kadar yapıyor, 2016'dan sonra bunu bırakıyor. Protokolün tamamen hukuki dayanağı var. Merkez Bankası'nda hukuki bir dayanağı olmayan hiçbir işlem yapılmaz. Bugüne kadar yapılmamıştır, bundan sonra da yapılmaz. Bu protokol dahilinde, 2017 Şubatından itibaren yapıldı. 2020'de yapılmasının nedeni de pandemi şartları" ifadelerini kullandı.

"ALGI OPERASYONU"

Kavcıoğlu, "Bu işlemler gizli yapıldı, protokol açıklanmadı, rakamlar verilmiyor. Peki siz bu rakamları nereden biliyorsunuz? Biz bu rakamları açıklamadık. Dünyada en şeffaf veri açıklayan merkez bankalarından biri TCMB'dir. Günlük olarak açıklanır. Analitik bilanço okumasını bilen herkes buradan bu rakamları alır. Bizim analitik bilançomuzda o veriler günlük yayınladığı için zaten orada var. Gizlenensaklanan bir şey yok. Bilançodan görüldüğü kabul edildiği zaman bu sefer kimlere satıldı demeye başladılar. Dünyada bu şekilde bir veri açıklama söz konusu değil. MB bireylere döviz satmıyor. İnsanların kafasını karıştırmak için 128, o kur 6.85. Belirli rakamlarla insanları bir yere götürmek için algı operasyonu. Böyle bir şey yoktur" dedi.

"MERKEZ BANKASI HİÇ OLMADIĞI KADAR İYİ DURUMDA"

Merkez Bankası'nın hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğunu belirten Kavcıoğlu "Kurun oynaklığının sağlıklı bir şekilde yönetilmesi, dolayısıyla müdahale değil. Ben başkan oldum, atandım. Pazar günü basın bildirisiyle açıkladım. Banka müdürlerine de bir müdahalemiz olmayacağını, herkesin kendi bilançosunu yöneteceği şeklinde mesajlar verdim. Ama gece Asya piyasalarında müthiş bir dalgalanma oluşmaya başladı. 11 milyar dolar o bir haftalık süre içerisinde piyasadan çıktı. Ben Merkez Bankası olarak hiçbir şey yapmadım, piyasa karşıladı. 2020'de dövize dönen bireyler otomatik olarak piyasada o talebi karşıladı. Döviz almak isteyenlere dövizini bozdurarak cevap verdi. O gün ülkemin rezervlerinde yeterli para olduğu için piyasa o 11 milyar dolarlık talebi karşıladı. Bir şeylere ulaşmak için değişik hesaplamalara gitmeye gerek yok. Türkiye Merkez Bankası olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak şu an olmadığı kadar iyi durumda" diye konuştu.

"MERKEZ BANKASI'NIN 710 TON ALTINI VAR"

Kavcıoğlu, "Rezervlerin yapısı değişmiştir Türkiye'de. Yıllardır 120 ton altını vardı. 2012'de başlıyor. 2019 ve 2020'de Türkiye 710 ton altına çıkıyor. Türkiye'nin şu an merkez bankası rezervlerinde 710 ton altını var. Türkiye'nin 120 ton altını yurt dışındayken, 2017-18'den sonra Türkiye'nin tüm altınlarını Türkiye'ye getirmiştir. Türkiye'nin tüm altınları şu an Merkez Bankası'ndadır. Şu an bu yıllık 50 ton 1-2 yıl içerisinde 80 tona çıkacak inşallah. Önümüzdeki hedef, rezervleri daha kalıcı, güçlü şekilde oluşturmak. Türkiye'de hem rezervlerimizi daha kalıcı hale getireceğiz, hem de üretimi, ihracatı finanse ederek daha iyi bir sistem oluşturacağız. 2003'e kadar rezerv yok. Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var. Rezervin açılımı da önemli. Yaklaşık yüzde 40'ı üzerinde Türkiye'nin kendi altın rezervi. 2003'ten sonra oluşan rezervler nasıl oluşmuş? Portföy girişleriyle, sıcak para girişleriyle. Kur düşük olduğu için döviz alım müdahaleleriyle oluşturulan bir rezerv var, 130 milyar dolara kadar çıkan. Yurt dışından gelen dövizlerin alım ihaleleriyle oluşturuyorsunuz bunu. Türkiye 2020'de de bunu yapmıştır. Şuraya gitmiş, bunun hesabına geçmiş; bu ifadeler doğru değil ve vatandaşımızı da yanlış yönlendiriyorlar" dedi.

"REZERVLER SADECE YER DEĞİŞTİRDİ"

Kavcıoğlu rezervlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bankaların, piyasaların ihtiyacı olan TL'yi Merkez Bankası karşıladı. 'Merkez Bankası'nın kaybolan rezervleri' diyorsunuz ya, o rezervler sadece yer değiştirdi. Benim rezervlerimden çıkıp banka hesaplarına döviz olarak giden parayı ben o parayı tekrar alıyorum döviz olarak piyasaya TL veriyorum."

'128 milyar dolar' iddiasına yanıt veren Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervini açıkladı

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Son Dakika Ekonomi '128 milyar dolar' iddiasına yanıt veren Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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