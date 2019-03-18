Son Dakika Haberleri: 1308 Osmaneli Belediyespor Şampiyonluğu Garantiledi

1308 Osmaneli Belediyespor Şampiyonluğu Garantiledi

1 saat önce

1308 Osmaneli Belediyespor bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

1308 Osmaneli Belediyespor Şampiyonluğu Garantiledi, System.String[]
1308 Osmaneli Belediyespor bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Bilecik 1 Amatör Lig 24'üncü hafta müsabakasında iki ilçe takımı karşı karşıya gelirken maçı 2-1 kazanan 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik 1. Amatör Lig 2018-2019 futbol sezonu şampiyonu oldu. Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynanan müsabakada grubun 60 puanlı lideri 1308 Osmaneli Belediyespor ile 24 puanlı Osmaneli Gençlerbirliği Spor karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanarak puanını 63'e çıkaran 1308 Osmaneli Belediyespor ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. 1308 Osmaneli Belediyespor 22 haftada 21 galibiyet, 1 mağlubiyet ile başarılı bir sezon geçirirken, tek yenilgisini en yakın rakibi olan Bayırköyspor deplasmanından aldı. Ligin 25'inci haftasında 1308 Osmaneli Belediyespor deplasmanda Pazaryerispor ile karşılaşırken, sezonun son haftası olan 26'ncı haftayı BAY geçecek. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:13 Kaynak: İHA

Futbol, Bilecik, Osmaneli, Spor
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