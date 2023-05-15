14 Mayıs seçimlerinin ardından eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan şarkılı gönderme! - Son Dakika
Üye Girişi

14 Mayıs seçimlerinin ardından eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan şarkılı gönderme!

15.05.2023 17:30

Deprem zamanı AHBAP'a çadır satmasıyla tepkileri çeken eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, seçim sonuçlarının ardından sosyal medyadan imalı bir paylaşım yaptı. Twitter'dan gülen bir fotoğrafını yayınlayan Kınık, gönderisine "Bye bye happiness" şarkısını ekledi.

Geçtiğimiz günlerde istifa eden eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından AHBAP'a çadır satışı yapmasıyla tepki çekmişti.

ERDOĞAN'IN YORUMU SONRASI İSTİFA ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime birkaç gün kala katıldığı canlı yayında Kerem Kınık'la ilgili ilk kez konuşarak, "Kızılay çadır satma işine fiilen giremez. Süratle yanlışı düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı çadır üretiminde aktif hale gelmesi için teşvik ettik. Çadır dendiği zaman en ufak sıkıntısının olmaması gerekir." demişti. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Kınık istifa etmişti.

KINIK'TAN İMALI PAYLAŞIM

Seçim sonuçlarının ardından Kerem Kınık sosyal medya üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu. Twitter'dan gülen bir fotoğrafını yayınlayan Kınık, paylaşımına da "Bye bye happiness" şarkısını ekledi.

YORUMLAR (4)
  • Hakim ATMACA: Seni unutuk inşallah dahada hatırlamayız kızılay gibi bi kurumu itibarsızlaştırdın Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Abd Y: Dünya boştur Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Celal Sağlam: Trajikomik bir şahsiyetsin vesselam… Daha dün by by demişlerdi sana (pardon pardon istifa etmiştin :) Cevap Yaz 26 3 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Kızılay'dan istifa eden Kerem Kınık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı! Nedenlerini tek tek sıraladı Kızılay'dan istifa eden Kerem Kınık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı! Nedenlerini tek tek sıraladı

Kerem Kınık, Twitter, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 Mayıs seçimlerinin ardından eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan şarkılı gönderme! - Son Dakika


Son Dakika
18:30 Uğur Işılak'ı dinlediği için bir vatandaşı darp ettiği iddia edilen saldırgan kameraya yansıdı
18:17 Kim Min Jae, Manchester United yolcusu!
18:11 Bu iş tamam! Kim Min Jae, Manchester'a "Evet" dedi
17:44 Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda trenin önüne atlayarak intihar etti
17:40 2. tura kalınan seçimlerde oy pusulasının üzerindeki adayların sıralaması belli oldu
17:36 Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti
17:38 Ürdünlü yıldız, Süper Lig ekibine imza atmak üzere!
17:32 Resmen itiraf etti! Ürdünlü yıldız, Süper Lig ekibine imzayı atıyor
17:26 14 Mayıs seçimlerinin ardından eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan şarkılı gönderme!
17:24 Çekya'da ilginç olay! Pinpon topuyla kendisini tatmin etmek isteyen adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2023 19:00:47. #1.11#
SON DAKİKA: 14 Mayıs seçimlerinin ardından eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan şarkılı gönderme! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement