14 yıldır müebbet hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 yıldır müebbet hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

14 yıldır müebbet hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

6 saat önce

MUĞLA'da 2002 yılında kardeşiyle birlikte 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan ve 2006 yılında ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Suat Gümüşoğlu, 14 yıl sonra Antalya'da yakalandı.

14 yıldır müebbet hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı, System.String[]

MUĞLA'da 2002 yılında kardeşiyle birlikte 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan ve 2006 yılında ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Suat Gümüşoğlu, 14 yıl sonra Antalya'da yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2002 yılında kardeşi Seyfettin Gümüşoğlu ile 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralama suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Suat Gümüşoğlu'nun, Habipler Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. 14 yıldır firari olarak aranan Gümüşoğlu, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Suat Gümüşoğlu, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

14 YILDIR ARANIYORDU

Suat Gümüşoğlu'nun, 2002 yılında kardeşi Seyfettin Gümüşoğlu ile bastıkları evde A.D.'yi öldürdükleri, S.D. ile N. D.'yi ağır yaralayıp, kaçtıkları ortaya çıktı. O dönem yapılan yargılama sonucunda Seyfettin Gümüşoğlu ile kardeşi Suat Gümüşoğlu'na ömür boyu hapis cezası verildiği, Seyfettin Gümüşoğlu tutuklanırken, Suat Gümüşoğlu'nun, kararın kesinleştiği 2006 yılından bu yana firari olduğu kaydedildi.


Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:27 Kaynak: DHA
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