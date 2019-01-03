Son Dakika Haberleri: 15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" Kampanyası Devam Ediyor

15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" Kampanyası Devam Ediyor

31 dakika önce

Kilis Belediyesi tarafından '15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" kampanyası devam ediyor.

15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet
Kilis Belediyesi tarafından '15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" kampanyası devam ediyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara. Bisiklet dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Bu güzel günde bisiklet hediyelerini teslim etmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Peygamber efendimizin en güzel sünnetlerinden biri olan hediyeleşme sünnetine riayet ettiğimiz ve masum çocuklarımızın yüzlerini gülümsetebildiğimiz için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Sizlerin duası ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile sürdürdüğümüz bisiklet kampanyasıyla şehrimizde bisiklet girmeyen ev kalmayana kadar dağıtımlarımız devam edecektir. Bisikletlerine kavuşan evlatlarımızdan tek isteğimiz derslerine büyük bir özen göstermeleridir. Biliyoruz ve farkındayız ki, evlatlarımızın yalnızca bu ülkenin geleceği değil, bu ümmetin geleceğidir. Bugün bisikletleri ile güle oynaya vakit geçiren bu çocuklarımızın içlerinden ileride yeni Fatihler, yeni Yavuzlar, Yeni Mustafa Kemaller ve yeni Recep Tayyip Erdoğanlar çıkacaktır. Onlar için ne yapsak azdır ve Allah imkan verdiği sürece yapmaya devam edeceğiz. İyi yetişin çocuklar. Bosna sizi bekliyor, Bağdat sizi bekliyor, Arakan sizi bekliyor, Halep sizi bekliyor, ümmet sizi bekliyor, insanlık sizi bekliyor" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

Hasan Kara, Kilis Belediyesi, Kilis, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Canlı Yayında Cesetlerin Yerini Söyleyince Polis Harekete Geçti Son Dakika! Ukrayna'da Üniversite Öğrencisi İki Türk Kızı, Yaşadıkları Evde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:07:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" Kampanyası Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]