15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı, Sivas'ta anıldı - Son Dakika

İSTANBUL'da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, FETÖ/PDY mensubu askerler tarafından vurularak, şehit edilen Halil Kantarcı için memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

İstanbul Çengelköy'de darbe girişimi sırasında FETÖ/PDY mensubu askerler tarafından vurularak, şehit edilen Halil Kantarcı, 15 Temmuz'un 4'üncü yılında memleketi Zara'nın Canova köyünde anıldı. Zara Kaymakamlığı tarafından köyde bulunan Şehit Halil Kantarcı Parkı'nda anma programı düzenlendi. Programa Kaymakam Mehmet Sayın ile eşi Özlem Sayın, şehit Kantarcı'nın annesi Fadime ve babası Ali Kantarcı ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, parkta 'Seni unutmadık Halil abi' yazılı pankart açtı.

'HALİL AĞABEYLERİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR'

Zara Kaymakamı Sayın, anma programındaki konuşmasında, "Burası önemli, anlamlı bir yer. Şehidimizin babası Ali amcamızın bizden bir isteği vardı. Eşimin de başlatmış olduğu 'Bir gönül, bir karanfil' projesi vardı. Onun öğrencileriyle birlikte bu proje hazırlandı. Kaymakamlığımızın desteği ve Ali amcamızın da onayıyla köyümüzün girişine park yaptık. Geçen sene parkın açılışını yaptık. Bu sene de öğrencilerimiz Halil ağabeylerini yalnız bırakmadılar. Buraya gelip vatan uğruna şehit düşen kardeşimizi anmış olduk. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bir nebze olsun Ali amcamız ve teyzemizin isteğini yerine getirebildiysek ne mutlu bize. Tabi burası park olmasından ziyade insanların buraya gelip, burayı gördükleri anda şehidimiz için bir Fatiha okumaları bizim için çok daha değerli olacaktır. Bu yüzden de bu işe gönül veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'GURUR DUYUYORUZ'

Şehidin babası Ali Kantarcı ise "Aradan 4 yıl geçti. Hem hüznü hem de gururu aynı anda yaşıyoruz. Üzülüyoruz çünkü kaybettik, parçamızın yarısı gitti. Gurur duyuyoruz, hiçbir zaman yüzümüzü yere baktırmadı. Gururla şehit oldu. İnşallah şefaatine Rabbim nail etsin. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman için yalnız bırakmadılar. Burada da sayın valimiz ve kaymakamımız hiçbir zaman unutmadılar. Türkiye 'nin dört bir yanında binlerce Halil'imiz oldu. Bununla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Şehit annesi Fadime Kantarcı da "Bir oğlumu kaybettim, bin Halil buldum. Oğlumu çok özledim ve çok hüzünlüyüm. Allah hepimizi şefaatinden ayırmasın. 4 yıl geçti ama hala 1 gün gibi. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun" dedi.