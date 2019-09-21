15 yıl sabretti 16'ncı organ bağışıyla şifa buldu

Erzurum'da, 15 kez kadavradan alınan böbreğin uygun olmaması nedeniyle nakil yapılamayan 15 yıllık diyaliz hastası Gülabi Esen, 16'ncı kez kadavradan yapılan bağışla sağlığına kavuştu.

Erzincan'da böbrek yetmezliği sebebiyle haftada 3 gün diyalize girmek zorunda kalan Gülabi Esen (41), 15 yıl önce böbrek nakli için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine başvurdu.

Bu süre içinde 15 kez kadavradan böbrek çıkmasına rağmen uyumlu olmadığı için böbrek nakli yapılamayan Esen, umudunu kaybetmedi.

Merkezden 12 gün önce gelen haberle sevinen Esen, Iğdır'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan kendisine uygun olabileceği değerlendirilen böbrek bulunduğu haberini aldı.

Hem sağlığına kavuştu hem de diyalizden kurtuldu

Doktorlarca yapılan tetkikler sonucu kadavradan alınan böbreğin nakle uygun olduğunun tespiti üzerine Esen, Merkezin Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibince ameliyata alındı.

Esen, ekiplerin böbreği başarıyla nakletmesiyle 16'ncı kez kadavradan yapılan bağış ile hem sağlığına kavuşmanın hem de diyalizden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gülabi Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Organ nakli için 15 yıl önce Erzurum'a geldim. 15 yılda 15 kez kadavradan böbrek çıktı, hastaneye geldim, ancak yapılan tahlillerde uyum sağlanmadığı için böbrek nakli olamadım. Yaklaşık 2 hafta önce yine böbrek nakli için çağırdılar. Bu kez nakil oldum." dedi.

"Bağış yapılınca hayat kurtarılıyor"

Esen, hastalığının yaşamını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, organ bağışı konusunda daha duyarlı olunmasını istedi.

Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibine başarılı nakil gerçekleştirdiği için teşekkür eden Esen, "Organ bağışı güzel bir şey, keşke bütün vatandaşlar daha duyarlı olsa, gerçekten bağış yapılınca hayat kurtarılıyor. 15 yıl sabrettim, üzülmedim, umudum hep vardı. 16'ncı kez kadavra çıkınca Erzurum'a çağrıldım. Tahliller de uygun olunca nakil oldum ve hem diyalizden kurtuldum hem de sağlığıma kavuştum. Allah organ bağışlayanlardan razı olsun." diye konuştu.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Öztürk de organ yetmezliğinde en etkin tedavinin nakille mümkün olduğunu anlattı.

"Her şeyi normal, taburcu edeceğiz"

Hasta Esen'in uzun yıllar diyaliz tedavisi gördüğünü ve böbrek nakli beklediğini anımsatan Öztürk, "Hastamız nakille sağlığına kavuştu. Şu an kan değerleri, her şeyi normal, herhangi sıkıntısı yok. Kısa sürede Esen'i taburcu edeceğiz." dedi.

Öztürk, organ bağışının önemine değinerek, ülke genelinde çok sayıda kişinin nakil için beklediğini ve herkesin bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini kaydetti.