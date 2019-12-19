15. yüzyılın astronomi ve matematik alimi Ali Kuşçu mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15. yüzyılın astronomi ve matematik alimi Ali Kuşçu mezarı başında anıldı - Son Dakika

15. yüzyılın astronomi ve matematik alimi Ali Kuşçu mezarı başında anıldı

6 saat önce

Matematik ve astronomi alanlarında Osmanlı Devleti'ne parlak bir çağ yaşatan ve 15. yüzyıla damgasını vuran Ali Kuşçu, kabri başında anıldı.

15. yüzyılın astronomi ve matematik alimi Ali Kuşçu mezarı başında anıldı, System.String[]

Matematik ve astronomi alanlarında Osmanlı Devleti'ne parlak bir çağ yaşatan ve 15. yüzyıla damgasını vuran Ali Kuşçu, kabri başında anıldı.

Kuşçu'nun Eyüp Sultan Camisi haziresinde bulunan mezarı başındaki anma etkinliğinde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ülkelerin kalkınmasında bilimin önemli olduğunu söyledi. Köken, "Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin Ali Kuşçu'yu davet etmesi ve onun çalışmalarına destek vermesi, matematik ilminin, astronomi ilminin o zamanlardan beri ana gündemimizde olduğunu, çok net bir şekilde ifade eden bir olaydır." dedi.

Bilim konusunda belediye olarak gençlere yönelik çalışmaları anlatan Köken, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlere yaptığımız çalışmaların tamamında matematik evi açma derdindeyiz. Matematik ve fen bilimlerini, astronomi bilimlerini uzay evimizle beraber çocuklara gençlere aşılamak istiyoruz. Yıllarca en sevmediğimiz ders olarak algılanan matematik, o günlerde de her bilimin merkezi olarak biliniyordu. Şimdi biz yaptığımız çalışmalarla bunu gençlerle buluşturuyoruz."

Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu Alişir Botirov ise Ali Kuşçu'nun çok önemli ve değerli bir bilim insanı olduğunu dile getirerek, anma etkinliğini düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra Kuşçu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Eyüp Sultan Camii, Osmanlı Devleti, Deniz Köken, Ali Kuşçu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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