150 YILDIR TÜKETİLEN RİZE SİMİDİ, ÜLKEYE TANITILACAK - Son Dakika

RİZE'de, üretilen ve Türk Patent ve Marka Kurumunca 'coğrafi işaret' ile tescillenen Rize simidi, ilde 150 yıldır 7'den 77'ye herkesin vazgeçilmez lezzeti olmayı sürdürüyor. Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kentin simgeli halini alan simidin il dışında tanıtımı için proje hazırladı.

Rize Belediyesinin başvurusu ile 2018 yılında coğrafi işaret belgesi alan Rize simidini il dışında tanıtmak için Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından proje hazırlandı. Proje kapsamında Rize simidi hem daha geniş kitlelere tanıtılacak hem de simidin bir çok tüketiciye ulaşması sağlanacak

150 yıldır Rizelilerin sofrasında Rize simidinin eksik olmadığını belirten Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, "Rize simidi, dedelerimizden bu güne gelen bir yiyecek. Bizlerden de torunlarımıza ulaşacaktır. Biz Rize simidinin tanıtımını yapmak daha geniş kitlelere ulaştırmak için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle bir proje yaptık. Daha çok kişiyi simidimizle tanıştırmak için çaba sarf ediyoruz. Ürünümüz tescil edilmişti. Bizde ata yadigarı bu ürünü daha kolay ulaşılabilir hale getiriyoruz. Sabah öğlen ve akşam öğünlerinin atıştırmalık yiyeceği olan simidimizi tüm ülkemize tanıtma gayretindeyiz. Daha önceleri otobüslerin bagajlarına konularak il dışına çokça gidiyordu. Ama artık bu ürünü internetten sipariş vererek alabilecekler" dedi.

'150 YILLIK HİKAYESİ VAR'

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de "Tarihi bilinen yüzyıllık bir geriye doğru geçmişi var. Hatta 1939 Rize Belediyesi kayıtlarında da simidin kaç gram olacağı, ne kadar ebatta yapılacağına dair meclis kararları da var. 1939'da Rize Belediyesi'nin meclisine giren bir simidi daha da geri baksak belki de 150 yıldan fazla bir hikayesi vardır. Rize simidi, vazgeçilmez sabah kahvaltılarımızın, bazen ara öğünlerin, bazen de öğle yemeğinin yiyeceğidir. Kaşar, simit ve çay üçlüsü müthiş sohbetlerin başlangıcını oluşturuyor. Simit, birçok hikayenin sohbetinde vardır" şeklinde konuştu.