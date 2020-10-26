1500 yıl önce Hristiyanların gizli ibadet yaptıkları mağaralar ilgi çekiyor - Son Dakika

BİNGÖL'ün Solhan ilçesindeki hayranlık uyandıran Zağ Mağaraları keşfedilmeyi bekliyor. M.S. 5'inci yüzyılda Roma İmparatorluğu'nda putperestliğin hakim olduğu dönemde Hristiyanların yaşam ve ibadetlerini gizli olarak yaptıkları Zağ Mağaraları, Bizans döneminden günümüze kadar gelen tarihi bir miras olarak sayılıyor.

M.S. 5'inci yüzyılda Roma İmparatorluğu bünyesinde yaşayan Hristiyanların ibadetlerini gizli olarak yaptıkları, Bizans döneminden günümüze kadar gelen tarihi bir miras olan Solhan ilçesindeki Zağ Mağaraları, uzun yıllar baskı gören Hristiyanların saklandıkları, ibadetlerini gizli yaptıkları ve yaşamlarını sürdürdükleri yer olarak kullanılmış. Beş ayrı kattan oluşan mağara, yapıldığı döneme özgü mimarisiyle dikkat çekiyor. Murat Nehri'ne bakan tarafı yerden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan mağaranın katlar arası çapraz geçişleri bulunuyor. Katlar arası geçiş, yuvarlak bacalarla, odadan odaya geçişler ise kapılarla sağlanıyor.