Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankara Keçiörengücü - Beypil
03:40 Başlama Vuruşu
05:40 Süper Lig Özetler
06:15 TFF 1. Lig Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:50 İngiltere Premier Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 TFF 1. Lig Goller
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 İleri Üçlü
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika