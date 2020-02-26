17 yaşındaki Gamze'nin ölümünde sürücü arkadaşına 1/3 oranında 'makas' cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki Gamze'nin ölümünde sürücü arkadaşına 1/3 oranında 'makas' cezası - Son Dakika

17 yaşındaki Gamze'nin ölümünde sürücü arkadaşına 1/3 oranında 'makas' cezası

6 saat önce

Antalya'da 17 yaşındaki stajyer hemşire Gamze Yılbaş'ın öldüğü kazada sürücü arkadaşı, dosyanın istinaf mahkemesine taşınmasıyla yeniden yargılandı.

17 yaşındaki Gamze'nin ölümünde sürücü arkadaşına 1/3 oranında 'makas' cezası, System.String[]

Antalya'da 17 yaşındaki stajyer hemşire Gamze Yılbaş'ın öldüğü kazada sürücü arkadaşı, dosyanın istinaf mahkemesine taşınmasıyla yeniden yargılandı. Daha önce 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuksuz yargılanan sürücü için bugün görülen duruşmada heyet, sanığın makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ve bilinçli taksirle atılı suçu işlediğini göz önünde bulundurarak, cezanın takdiren 1/3 oranında artırılarak, 5 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan heyet, cezasından takdiren 1/6 indirim yaparak, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, ehliyetinin ise 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi.


Kaza, 19 Temmuz 2017'de sabah saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Antalya Stadının önünde Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanede staj yapan Yaren S.Ş. (18) ve Gamze Yılbaş (17) arkadaşları İlayda K.'nin kullandığı 07 BBT 99 plakalı otomobile binerek, hastaneye gitmek üzere yola çıktı. İlayda K.'nin direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından araç, önce reklam tabelasına, ardından demir çitlere çarptı, sonra da taklalar atarak yola savruldu. Kazada aracın arka koltuğundan yola fırlayan Gamze Yılbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi, İlayda K. ve Yaren S.Ş. kazayı hafif yaralı atlattı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.


Hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılan İlayda K., Antalya 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce önce 4 yıl hapse mahkum edildi. Sanığın suçu bilinçli taksirle işlediğine kanaat getiren mahkeme, cezayı yarı oranında artırarak 6 yıla çıkardı. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 5 yıla indirdi.


İstinaf mahkemesine taşındı


Tarafların kararı istinaf mahkemesine taşımasıyla dava yeniden görüldü. Antalya 11'nci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya Gamze Yılbaş'ın babası İsmet Yılbaş, annesi Döndü Bora ve taraf avukatları katılırken, sanık İlayda K. katılmadı. İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın TCK'nın 85/1 (taksirle öldürme) 22/3 (taksir) ve 53/6 maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etti. Yılbaş'ın ailesi ise sürücünün cezalandırılması talebinde bulundu.


Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının ortadan kaldırılmasına karar vererek, asli kusurlu olarak bir kişinin ölümüne neden olması ve hatır taşımacılığı yapmasını dikkate alarak, takdiren ve teşdiden ilk olarak 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.


Heyet, sanığın makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ve bilinçli taksirle atılı suçu işlediğini göz önünde bulundurarak, cezanın takdiren 1/3 oranında artırılarak, 5 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.


Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan heyet, cezasından takdiren 1/6 indirim yaparak, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, ehliyetinin ise 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
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