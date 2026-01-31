17 Yaşındaki Genç Yazarın Kitap Tanıtımı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 17 yaşındaki Sultan Neva Çapık'ın yazdığı kitabın tanıtımı yapıldı.

Erdemli Birey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Çapık'ın kaleme aldığı "Biz Henüz Büyümedik" adlı kitabın tanıtım etkinliği, Erdemli Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, anlamlı bir günde bir araya geldiklerini söyledi.

Öğrenciyi cesaretinden dolayı tebrik eden Açıkyörük, Çapık'ın yazar olmak isteyenlere örnek olmasını diledi.

Çapık da kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Küçük yaşlardan beri yazmayı seviyorum. Kitabı yazmaya beni ikna eden halam Arife Ünüvar sayesinde cesaretimi topladım. Onun gibi ben de kitap yazdım. Kitabımın bu derece kabul göreceğini hiç beklemiyordum. Yazmaya devam edeceğim. Genç arkadaşlarımızın da yazmasını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çapık, imzaladığı kitabını Kaymakam Aydın Tetikoğlu'na hediye etti.