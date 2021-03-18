18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Kaş ve Finike ilçelerinde törenler gerçekleştirildi.

Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Serdar Yıldırım, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, meclis üyeleri, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayrak göndere çekildi. Öğrenciler de Çanakkale türküleri ve şiir dinletisi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 27 yıl önce Bitlis'te askerlik görevini yaparken şehit düşen Hasan Sertçelik ile Mardin'de şehit olan Mehmet Nacakçı'nın kabirleri ilçe protokolünce ziyaret edildi.

Finike de ise Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Emniyet Müdürü Mahmut Avcı, Jandarma Komutan vekili Muhammet Yusuf Daş ve ilçe protokolü katıldı.

Finike Cumhuriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan Şehit Turgut Burkay Korkmaz salonunda devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilçe genelinde okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Resmi törenlerin ardından Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, aileleri Finike'de yaşayan şehitler Adem Ovar, Nurettin Tek, Turgut Burkay Korkmaz, Şaban Özdemir, Mehmet Özyurt ve Osman Çelik'in ailelerini ziyaret etti.