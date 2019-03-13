Son Dakika Haberleri: 18 Mart'ta Şehitliklerde Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

18 Mart'ta Şehitliklerde Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

20 dakika önce

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle, Gelibolu Yarımadası'ndaki bazı yollar ile bölgeler, yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

18 Mart'ta Şehitliklerde Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak, System.String[]
ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle, Gelibolu Yarımadası'ndaki bazı yollar ile bölgeler, yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

Çanakkale Valiliği'nin konuyla ilgili açıklamasında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek törenler nedeniyle, Gelibolu Yarımadası'ndaki bazı yollar ile bölgelerin yaya ve araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

Buna göre 18 Mart Pazartesi günü, tarihi alanın güneyi ve güneybatısında bulunan  Kilitbahir, Behramlı, Alçıtepe, Seddülbahir köyleri, İngiliz Anıtı, Fransız Mezarlığı, Şehitler Abidesi bölgesi ile Morto Koyu saat 18.00'e kadar yaya ve araç trafiğine kapalı olacak. Kilye mevkii, 57. Piyade Alayi Şehitliği, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Bigalı Köyü ve Atatürk Evi, Conkbayırı ile  Anzak Koyu ise ziyarete açık olacak.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:09 Kaynak: DHA

Gelibolu, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftçiyi "Tarlanda Kralın Hazinesi Var" Diyerek Dolandırmak İstediler İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı

Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 17:29:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 Mart'ta Şehitliklerde Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]