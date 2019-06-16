19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sanatçı Yalın sahne aldı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:55 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sanatçı Yalın
sahne aldı.
Alanya Belediyesince düzenlenen festival kapsamında belediye binasının arkasındaki alanda konser verildi.
Konserde Yalın, yaklaşık 1,5 saat sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti sundu.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
, Yalın'a resminin bulunduğu su kabağı, muz lifinden yapılmış hediyeler ile plaket verdi.
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