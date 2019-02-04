2. Girit Araştırmaları" Sempozyumu Sona Erdi
1 saat önce
Kuşadası Belediyesi ile Giritliler Federasyonu tarafından düzenlenen "2. Girit Araştırmaları" başlıklı uluslararası sempozyum sona erdi.
Kuşadası Belediyesi
ile Giritliler Federasyonu tarafından düzenlenen "2. Girit Araştırmaları" başlıklı uluslararası sempozyum sona erdi. 10 oturumdan oluşan 2 günlük sempozyumda Girit kültürü, Girit'e ve Girit'ten göçler, Ada'da toplumsal yaşam, Girit edebiyatı, mutfağı, müziği ve biyografileri ele alındı.
Kuşadası'ndaki özel bir otelde düzenlenen ve Türkiye
'de Giritliler konusunda düzenlenen ikinci akademik etkinlik olarak kabul edilen "2. Girit Araştırmaları" başlıklı sempozyomuna Türkiye, Yunanistan
ve Lübnan
'dan katılan 40 akademisyen 38 bildiri sundu. Sempozyumun kapanışında katılımcı akademisyen ve Giritli dernekleri başkanlarına Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel
tarafından katılım belgeleri verildi. Sempozyumun kapanışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı
Girit araştırmalarına katkı sunan tüm katılımcı akademisyenlere ve dernek başkanlarına teşekkür ederek sempozyumun önümüzdeki yıllarda farklı başlıklarla 3. kez düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:06 Kaynak: İHA
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